NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA zeigt sich am Freitagvormittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von NEL ASA. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 0,197 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von NEL ASA nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:21 Uhr 2,0 Prozent auf 0,197 EUR. In der Spitze gewann die NEL ASA-Aktie bis auf 0,197 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,193 EUR. Bisher wurden via Tradegate 1.106.851 NEL ASA-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 0,803 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 306,758 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.03.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,166 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der NEL ASA-Aktie ist somit 15,856 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für NEL ASA-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 NOK ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 4,21 NOK.

Am 30.04.2025 hat NEL ASA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 NOK ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei NEL ASA ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 NOK in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 155,34 Mio. NOK, gegenüber 387,20 Mio. NOK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 59,88 Prozent präsentiert.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.07.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können NEL ASA-Anleger Experten zufolge am 13.05.2026 werfen.

2025 dürfte NEL ASA einen Verlust von -0,295 NOK verbuchen, davon gehen Experten aus.

