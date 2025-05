NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA gewinnt am Montagmittag kräftig

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von NEL ASA. Zuletzt stieg die NEL ASA-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 5,1 Prozent auf 0,207 EUR.

Das Papier von NEL ASA konnte um 12:03 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 5,1 Prozent auf 0,207 EUR. Die NEL ASA-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,211 EUR aus. Bei 0,200 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via Tradegate 4.397.872 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Am 29.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,803 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 287,894 Prozent hinzugewinnen. Bei 0,166 EUR fiel das Papier am 07.03.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,758 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 NOK im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 NOK je NEL ASA-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 4,21 NOK an.

Am 30.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 NOK. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 NOK ebenfalls auf diesem Niveau. NEL ASA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 155,34 Mio. NOK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 59,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 387,20 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren.

Am 16.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte NEL ASA möglicherweise am 13.05.2026 präsentieren.

Laut Analysten dürfte NEL ASA im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,297 NOK einfahren.

Redaktion finanzen.net

