NEL ASA Aktie News: NEL ASA verbilligt sich

Die NEL ASA-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 1,38 EUR abwärts. Im Tief verlor die NEL ASA-Aktie bis auf 1,36 EUR. Bei 1,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 150.160 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.01.2021 erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 06.10.2021 auf bis zu 1,19 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 21,20 NOK je NEL ASA-Aktie aus. Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NEL ASA 2023 einen Verlust in Höhe von -0,171 NOK ausweisen wird.

Nel ASA ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute.

