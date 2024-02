NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA steigt am Freitagvormittag

NEL ASA im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von NEL ASA. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 0,428 EUR zu.

Die NEL ASA-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 0,428 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die NEL ASA-Aktie bisher bei 0,433 EUR. Bei 0,420 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 862.166 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Am 16.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,630 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 280,841 Prozent hinzugewinnen. Am 08.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,410 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,182 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten NEL ASA-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 12,49 NOK.

NEL ASA gewährte am 25.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 28.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 07.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von NEL ASA.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,512 NOK je NEL ASA-Aktie stehen.

