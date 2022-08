NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA zeigt sich am Dienstagmittag gestärkt

Um 12:22 Uhr sprang die NEL ASA-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 1,62 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die NEL ASA-Aktie bei 1,63 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,55 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 227.623 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Am 12.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 2,07 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NEL ASA-Aktie 21,84 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 28.01.2022 Kursverluste bis auf 1,05 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 53,71 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 19,46 NOK an.

Am 21.10.2021 legte NEL ASA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2021 endete, vor.

Voraussichtlich am 20.10.2022 dürfte NEL ASA Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 24.08.2023.

Redaktion finanzen.net

