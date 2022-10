NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA tendiert am Mittag fester

Um 12:22 Uhr ging es für das NEL ASA-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 1,11 EUR. Kurzfristig markierte die NEL ASA-Aktie bei 1,11 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,08 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 561.180 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Am 12.11.2021 markierte das Papier bei 2,07 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der NEL ASA-Aktie ist somit 46,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.10.2022 (0,94 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die NEL ASA-Aktie 17,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die NEL ASA-Aktie im Durchschnitt mit 18,09 NOK.

Am 21.10.2021 lud NEL ASA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2021 endete.

Am 20.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 01.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von NEL ASA.

