NEL ASA Aktie News: NEL ASA gewinnt am Freitagnachmittag

Die Aktionäre schickten das Papier von NEL ASA nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 16:22 Uhr 1,5 Prozent auf 1,40 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die NEL ASA-Aktie bisher bei 1,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,38 EUR. Der Tagesumsatz der NEL ASA-Aktie belief sich zuletzt auf 211.522 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2,57 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.04.2021 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,78 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 28.01.2022 Kursverluste bis auf 1,05 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 32,78 Prozent könnte die NEL ASA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 21,06 NOK.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NEL ASA am 16.02.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 NOK. Im Vorjahresquartal waren 0,90 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat NEL ASA 248,00 NOK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 229,00 NOK erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.05.2022 erfolgen. Schätzungsweise am 11.05.2023 dürfte NEL ASA die Q1 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

In der NEL ASA-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,263 NOK je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

NEL-Aktie dennoch deutlich schwächer: Barclays belässt NEL ASA auf "Overweight" - Berenberg hebt Ziel für NEL ASA

Wasserstoff kann laut Studie um Längen klimaschädlicher sein als CO2

Erste Schätzungen: NEL ASA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf NEL ASA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf NEL ASA Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf NEL ASA

Bildquellen: SmirkDingo/stock.adobe.com