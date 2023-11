So entwickelt sich NEL ASA

NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Vormittag in Grün

30.11.23 09:23 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von NEL ASA. Die NEL ASA-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 0,650 EUR.

Werbung

Die Aktionäre schickten das Papier von NEL ASA nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:21 Uhr 0,8 Prozent auf 0,650 EUR. Zwischenzeitlich stieg die NEL ASA-Aktie sogar auf 0,654 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,649 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 225.638 NEL ASA-Aktien. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,725 EUR) erklomm das Papier am 09.02.2023. Der aktuelle Kurs der NEL ASA-Aktie ist somit 165,389 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 25.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 0,561 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,604 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NEL ASA-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,34 NOK für die NEL ASA-Aktie aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NEL ASA am 25.10.2023 vor. Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 28.02.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 13.02.2025. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie NEL ASA-Aktie: Die Konzerngeschichte des Wasserstoffunternehmens NEL ASA aus Norwegen nucera-Aktie mit Erholung: Analyst sieht starke Wachstumsphase für thyssenkrupp nucera NEL ASA-Aktie im Fokus: Das sind die größten Aktionäre von NEL

Ausgewählte Hebelprodukte auf NEL ASA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NEL ASA Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Anusorn Nakdee / Shutterstock.com