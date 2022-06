Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE schiebt sich am Nachmittag vor

Die Aktie notierte um 01.06.2022 16:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 66,88 EUR zu. Die Nemetschek SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 67,36 EUR aus. Bei 66,44 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 36.086 Nemetschek SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.11.2021 auf bis zu 116,15 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 42,42 Prozent Plus fehlen der Nemetschek SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 58,56 EUR fiel das Papier am 04.06.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 14,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nemetschek SE-Aktie bei 87,94 EUR.

Nemetschek SE gewährte am 28.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,25 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Nemetschek SE im vergangenen Quartal 192,20 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nemetschek SE 158,40 EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 28.07.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 28.07.2023.

Den erwarteten Gewinn je Nemetschek SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,54 EUR fest.

