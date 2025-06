Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Mittag um Nulllinie

Aktienentwicklung

Die Aktie von Nemetschek SE zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Nemetschek SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 121,20 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie bewegte sich um 11:47 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 121,20 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nemetschek SE-Aktie bisher bei 122,00 EUR. Das Tagestief markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 120,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 121,70 EUR. Der Tagesumsatz der Nemetschek SE-Aktie belief sich zuletzt auf 9.084 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 126,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.05.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nemetschek SE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 80,10 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 33,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,550 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,620 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 113,67 EUR für die Nemetschek SE-Aktie aus.

Nemetschek SE gewährte am 30.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,37 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 282,81 Mio. EUR gegenüber 223,95 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Nemetschek SE-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Nemetschek SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,80 EUR fest.

