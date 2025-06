Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag mit Aufschlag

Kursverlauf

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Nemetschek SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 122,00 EUR nach oben.

Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:01 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 122,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Nemetschek SE-Aktie sogar auf 122,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 121,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.191 Nemetschek SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 126,00 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 80,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nemetschek SE-Aktie 52,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Nemetschek SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,550 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,620 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 113,67 EUR an.

Am 30.04.2025 hat Nemetschek SE die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,39 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,37 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 26,28 Prozent auf 282,81 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 223,95 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Nemetschek SE wird am 31.07.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 30.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Nemetschek SE im Jahr 2025 1,80 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

