Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 93,20 EUR nach.

Die Nemetschek SE-Aktie wies um 15:45 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 93,20 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 92,75 EUR ein. Bei 93,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Nemetschek SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.601 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 98,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.06.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 59,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Nemetschek SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,480 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,530 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nemetschek SE-Aktie bei 89,13 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Nemetschek SE am 31.07.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,28 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 227,69 Mio. EUR – ein Plus von 9,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nemetschek SE 207,51 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 23.10.2025.

Den erwarteten Gewinn je Nemetschek SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,56 EUR fest.

