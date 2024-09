Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Kurs der Nemetschek SE

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Nemetschek SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 4,0 Prozent auf 88,30 EUR ab.

Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 4,0 Prozent im Minus bei 88,30 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nemetschek SE-Aktie bisher bei 88,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 91,85 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 29.584 Nemetschek SE-Aktien.

Am 06.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 98,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,21 Prozent hinzugewinnen. Am 27.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 55,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 59,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Nemetschek SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,480 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,534 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 88,75 EUR an.

Nemetschek SE ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,28 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 227,69 Mio. EUR gegenüber 207,51 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 07.11.2024 dürfte Nemetschek SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 23.10.2025.

Experten taxieren den Nemetschek SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,57 EUR je Aktie.

