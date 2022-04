Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE macht am Vormittag Boden gut

Das Papier von Nemetschek SE legte um 09:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 92,72 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Nemetschek SE-Aktie sogar auf 93,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 92,54 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.177 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 09.11.2021 markierte das Papier bei 116,15 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 25,27 Prozent Luft nach oben. Am 12.05.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 54,64 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 41,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nemetschek SE-Aktie bei 90,56 EUR.

Am 28.04.2022 lud Nemetschek SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,33 EUR gegenüber 0,25 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 160,10 Millionen EUR – das entspricht einem Minus von 14,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 187,90 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2022 wird am 28.04.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2022-Bilanz auf den 31.03.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,51 EUR je Aktie in den Nemetschek SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Nemetschek SE-Aktie: Was Analysten von Nemetschek SE erwarten

Nemetschek-Aktie springt letztendlich zweistellig an: Nemetschek mit optimistischer Einschätzung für 2022

Nemetschek-Aktie fest: Nemetschek will Dividende erneut erhöhen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nemetschek SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Nemetschek SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Nemetschek SE

Bildquellen: Nemetschek Group