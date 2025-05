Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE verliert am Dienstagvormittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Nemetschek SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 122,10 EUR ab.

Das Papier von Nemetschek SE befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 122,10 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Nemetschek SE-Aktie bei 122,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 122,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 963 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 18.02.2025 auf bis zu 125,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 2,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 80,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 34,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,622 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nemetschek SE-Aktie bei 112,56 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nemetschek SE am 30.04.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,37 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 282,81 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 223,95 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 31.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Nemetschek SE veröffentlicht werden. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Nemetschek SE möglicherweise am 30.07.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nemetschek SE-Aktie in Höhe von 1,80 EUR im Jahr 2025 aus.

