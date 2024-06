Notierung im Blick

Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE zeigt sich am Donnerstagmittag freundlich

06.06.24 12:04 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,6 Prozent im Plus bei 94,50 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:42 Uhr in Grün und gewann 3,6 Prozent auf 94,50 EUR. Der Kurs der Nemetschek SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 98,20 EUR zu. Mit einem Wert von 91,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 71.248 Nemetschek SE-Aktien. Am 06.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 98,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie. Am 27.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 55,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 41,25 Prozent würde die Nemetschek SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Nemetschek SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,541 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 85,63 EUR für die Nemetschek SE-Aktie aus. Am 30.04.2024 lud Nemetschek SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es stand ein EPS von 0,37 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nemetschek SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,31 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 223,95 Mio. EUR gegenüber 204,63 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen. Die Nemetschek SE-Bilanz für Q2 2024 wird am 31.07.2024 erwartet. Nemetschek SE dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2025 präsentieren. Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Nemetschek SE-Gewinn in Höhe von 1,63 EUR je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie Freundlicher Handel: MDAX steigt letztendlich XETRA-Handel: Schlussendlich Gewinne im TecDAX Freundlicher Handel: MDAX-Anleger greifen nachmittags zu

