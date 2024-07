Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag mit roten Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Das Papier von Nemetschek SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 94,15 EUR abwärts.

Um 11:38 Uhr fiel die Nemetschek SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 94,15 EUR ab. Im Tief verlor die Nemetschek SE-Aktie bis auf 92,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 92,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 23.072 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 06.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 98,20 EUR an. Gewinne von 4,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 55,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 41,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,480 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,541 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 87,88 EUR.

Am 30.04.2024 hat Nemetschek SE die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,31 EUR je Aktie vermeldet. Nemetschek SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 223,95 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 204,63 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 24.07.2025.

In der Nemetschek SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,63 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

