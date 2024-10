Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittwochmittag mit kaum veränderter Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Nemetschek SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 95,80 EUR.

Bei der Nemetschek SE-Aktie ließ sich um 11:47 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 95,80 EUR. Kurzfristig markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 96,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Nemetschek SE-Aktie sank bis auf 95,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 95,95 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 14.021 Nemetschek SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 98,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.06.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nemetschek SE-Aktie somit 2,44 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 60,68 EUR ab. Abschläge von 36,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 0,480 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,526 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 91,50 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nemetschek SE am 31.07.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 227,69 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 207,51 Mio. EUR umgesetzt.

Die Nemetschek SE-Bilanz für Q3 2024 wird am 07.11.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 23.10.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Nemetschek SE-Gewinn in Höhe von 1,55 EUR je Aktie aus.

