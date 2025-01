Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE macht am Freitagnachmittag Boden gut

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Nemetschek SE. Zuletzt wies die Nemetschek SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 97,65 EUR nach oben.

Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 97,65 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 99,35 EUR. Bei 96,55 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 38.780 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.11.2024 bei 109,50 EUR. Mit einem Zuwachs von 12,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 75,50 EUR. Dieser Wert wurde am 16.01.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nemetschek SE-Aktie 29,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,530 EUR, nach 0,480 EUR im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nemetschek SE-Aktie bei 102,33 EUR.

Am 07.11.2024 hat Nemetschek SE die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,34 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nemetschek SE 0,39 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 253,03 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 219,84 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 25.03.2025 dürfte Nemetschek SE Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE im Jahr 2027 2,58 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

