Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittwochmittag höher

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Nemetschek SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 92,40 EUR.

Das Papier von Nemetschek SE legte um 11:45 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 92,40 EUR. Bei 92,60 EUR erreichte die Nemetschek SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 91,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.111 Nemetschek SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 98,20 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nemetschek SE-Aktie somit 5,91 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.09.2023 bei 55,52 EUR. Abschläge von 39,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Nemetschek SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,535 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nemetschek SE-Aktie bei 87,88 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Nemetschek SE am 30.04.2024. Nemetschek SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,37 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,31 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 223,95 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nemetschek SE einen Umsatz von 204,63 Mio. EUR eingefahren.

Nemetschek SE wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 24.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Nemetschek SE.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,63 EUR je Aktie belaufen.

