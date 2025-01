Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Dienstagvormittag im Plus

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 94,85 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 94,85 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Nemetschek SE-Aktie sogar auf 95,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 95,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 746 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 109,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.11.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie. Am 16.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 75,50 EUR. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 25,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Nemetschek SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,480 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,530 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 102,33 EUR.

Am 07.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,39 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 253,03 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 219,84 Mio. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.03.2025 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,50 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

