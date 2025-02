Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag nahezu unverändert

Kursverlauf

Die Aktie von Nemetschek SE hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Nemetschek SE-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 123,20 EUR.

Anleger zeigten sich um 11:43 Uhr bei der Nemetschek SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 123,20 EUR. In der Spitze legte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 123,90 EUR zu. Das bisherige Tagestief markierte Nemetschek SE-Aktie bei 122,80 EUR. Mit einem Wert von 122,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 20.391 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 123,90 EUR erreichte der Titel am 14.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 79,30 EUR am 23.04.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 35,63 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,534 EUR. Im Vorjahr hatte Nemetschek SE 0,480 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 105,89 EUR.

Nemetschek SE ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Nemetschek SE 253,03 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 219,84 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Nemetschek SE wird am 25.03.2025 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,53 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

