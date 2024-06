Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Freitagmittag mit roter Tendenz

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 91,00 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 91,00 EUR. In der Spitze büßte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 90,80 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 92,25 EUR. Bisher wurden heute 16.099 Nemetschek SE-Aktien gehandelt.

Bei 98,20 EUR erreichte der Titel am 06.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 55,52 EUR. Dieser Wert wurde am 27.09.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,541 EUR. Im Vorjahr erhielten Nemetschek SE-Aktionäre 0,480 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Nemetschek SE-Aktie im Durchschnitt mit 86,13 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nemetschek SE am 30.04.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,37 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,31 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 223,95 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 204,63 Mio. EUR in den Büchern standen.

Am 31.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 24.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Nemetschek SE im Jahr 2024 1,63 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Nachmittag leichter

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX notiert nachmittags im Minus

MDAX-Handel aktuell: MDAX am Mittag in Rot