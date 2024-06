Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE gibt am Vormittag nach

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 92,00 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 92,00 EUR. In der Spitze fiel die Nemetschek SE-Aktie bis auf 91,90 EUR. Bei 92,25 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Nemetschek SE-Aktie belief sich zuletzt auf 911 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 98,20 EUR erreichte der Titel am 06.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Kursplus von 6,74 Prozent wieder erreichen. Am 27.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 55,52 EUR. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 65,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nemetschek SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,541 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 86,13 EUR.

Am 30.04.2024 hat Nemetschek SE die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,37 EUR. Im letzten Jahr hatte Nemetschek SE einen Gewinn von 0,31 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 223,95 Mio. EUR – ein Plus von 9,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nemetschek SE 204,63 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 31.07.2024 erwartet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Nemetschek SE ein EPS in Höhe von 1,63 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

