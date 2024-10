Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE fällt am Mittwochvormittag

So entwickelt sich Nemetschek SE

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 99,85 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Nemetschek SE-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 99,85 EUR. Die Abwärtsbewegung der Nemetschek SE-Aktie ging bis auf 99,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 100,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 923 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.10.2024 bei 102,50 EUR. 2,65 Prozent Plus fehlen der Nemetschek SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 61,20 EUR fiel das Papier am 24.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 38,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,526 EUR. Im Vorjahr hatte Nemetschek SE 0,480 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 91,50 EUR je Nemetschek SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nemetschek SE am 31.07.2024. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,28 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 207,51 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 227,69 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 07.11.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Nemetschek SE rechnen Experten am 23.10.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,55 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Handelsende in Grün

TecDAX aktuell: TecDAX letztendlich mit Zuschlägen

Verluste in Frankfurt: Das macht der MDAX am Nachmittag