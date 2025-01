Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag tiefer

So bewegt sich Nemetschek SE

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Nemetschek SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 97,95 EUR ab.

Die Nemetschek SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr um 0,5 Prozent auf 97,95 EUR ab. Das Tagestief markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 97,95 EUR. Mit einem Wert von 98,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 659 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 07.11.2024 auf bis zu 109,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 77,94 EUR fiel das Papier am 18.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 20,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,480 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,530 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Nemetschek SE-Aktie wird bei 102,33 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Nemetschek SE am 07.11.2024. Das EPS lag bei 0,34 EUR. Im letzten Jahr hatte Nemetschek SE einen Gewinn von 0,39 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 253,03 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nemetschek SE einen Umsatz von 219,84 Mio. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.03.2025 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,50 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

