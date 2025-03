Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE fällt am Montagmittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 115,00 EUR nach.

Das Papier von Nemetschek SE befand sich um 11:44 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 115,00 EUR ab. Die Nemetschek SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 114,40 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 115,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 18.698 Nemetschek SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 18.02.2025 auf bis zu 125,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 9,13 Prozent Plus fehlen der Nemetschek SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 79,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 31,04 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,538 EUR. Im Vorjahr hatte Nemetschek SE 0,480 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 107,22 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nemetschek SE am 07.11.2024 vor. Das EPS belief sich auf 0,34 EUR gegenüber 0,39 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 253,03 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 219,84 Mio. EUR umgesetzt.

Am 20.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Nemetschek SE veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Nemetschek SE rechnen Experten am 19.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE im Jahr 2024 1,54 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

