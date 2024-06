Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE kommt am Montagvormittag kaum vom Fleck

Kursentwicklung

Die Aktie von Nemetschek SE zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Nemetschek SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 90,70 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:04 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 90,70 EUR. In der Spitze gewann die Nemetschek SE-Aktie bis auf 90,80 EUR. In der Spitze büßte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 90,70 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 90,80 EUR. Zuletzt wechselten 1.059 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Bei 98,20 EUR markierte der Titel am 06.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 8,27 Prozent Plus fehlen der Nemetschek SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.09.2023 (55,52 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 38,79 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Nemetschek SE seine Aktionäre 2023 mit 0,480 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,541 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 86,13 EUR je Nemetschek SE-Aktie aus.

Am 30.04.2024 legte Nemetschek SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,37 EUR gegenüber 0,31 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 223,95 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 9,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 204,63 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Nemetschek SE am 31.07.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 24.07.2025 dürfte Nemetschek SE die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE im Jahr 2024 1,63 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

