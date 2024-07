Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittwochvormittag mit KursVerlusten

So entwickelt sich Nemetschek SE

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Nemetschek SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 93,05 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:03 Uhr 0,1 Prozent auf 93,05 EUR. Der Kurs der Nemetschek SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 92,55 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 92,55 EUR. Zuletzt wechselten 4.417 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Am 06.06.2024 markierte das Papier bei 98,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nemetschek SE-Aktie. Am 27.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 55,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,33 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,541 EUR, nach 0,480 EUR im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nemetschek SE-Aktie bei 89,13 EUR.

Am 30.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nemetschek SE ein EPS von 0,31 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 223,95 Mio. EUR im Vergleich zu 204,63 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 24.07.2025 dürfte Nemetschek SE die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,62 EUR je Aktie belaufen.

