Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE behauptet sich am Nachmittag

Die Aktie von Nemetschek SE zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Die Nemetschek SE-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 114,80 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie zeigte sich um 15:51 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 114,80 EUR an der Tafel. Der Kurs der Nemetschek SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 117,90 EUR zu. Das bisherige Tagestief markierte Nemetschek SE-Aktie bei 114,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 115,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nemetschek SE-Aktien beläuft sich auf 54.373 Stück.

Am 18.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 125,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nemetschek SE-Aktie somit 8,53 Prozent niedriger. Am 23.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 79,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,538 EUR. Im Vorjahr hatte Nemetschek SE 0,480 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nemetschek SE-Aktie bei 107,22 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Nemetschek SE am 07.11.2024 vor. In Sachen EPS wurden 0,34 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nemetschek SE 0,39 EUR je Aktie eingenommen. Nemetschek SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 253,03 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 219,84 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 20.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 19.03.2026 wird Nemetschek SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

In der Nemetschek SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,54 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

