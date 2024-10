Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Freitagvormittag um Nulllinie

Notierung im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Die Nemetschek SE-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 100,10 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 100,10 EUR an der Tafel. Die Nemetschek SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 100,50 EUR an. Im Tief verlor die Nemetschek SE-Aktie bis auf 99,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 99,95 EUR. Von der Nemetschek SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.773 Stück gehandelt.

Am 17.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 102,70 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nemetschek SE-Aktie 2,60 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 61,20 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,480 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,526 EUR. Analysten bewerten die Nemetschek SE-Aktie im Durchschnitt mit 91,50 EUR.

Nemetschek SE veröffentlichte am 31.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Nemetschek SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,28 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 227,69 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 207,51 Mio. EUR umgesetzt.

Nemetschek SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Nemetschek SE-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 23.10.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Nemetschek SE-Gewinn in Höhe von 1,55 EUR je Aktie aus.

