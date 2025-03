Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittwochmittag in Grün

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 115,30 EUR zu.

Das Papier von Nemetschek SE legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 115,30 EUR. Der Kurs der Nemetschek SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 115,50 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 114,40 EUR. Von der Nemetschek SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 20.282 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (125,50 EUR) erklomm das Papier am 18.02.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 79,30 EUR am 23.04.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nemetschek SE-Aktie 45,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,538 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 107,22 EUR für die Nemetschek SE-Aktie.

Nemetschek SE gewährte am 07.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,34 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nemetschek SE 0,39 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 253,03 Mio. EUR im Vergleich zu 219,84 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Am 20.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Nemetschek SE veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Nemetschek SE rechnen Experten am 06.05.2026.

Experten taxieren den Nemetschek SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,54 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

