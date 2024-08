Nemetschek SE Aktie News: Anleger greifen bei Nemetschek SE am Mittag zu

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 91,05 EUR.

Um 11:46 Uhr sprang die Nemetschek SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 91,05 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 91,95 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 90,90 EUR. Der Tagesumsatz der Nemetschek SE-Aktie belief sich zuletzt auf 15.343 Aktien.

Am 06.06.2024 markierte das Papier bei 98,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,85 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 55,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 39,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,534 EUR, nach 0,480 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 88,75 EUR je Nemetschek SE-Aktie aus.

Am 31.07.2024 hat Nemetschek SE die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 207,51 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 227,69 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 07.11.2024 erwartet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Nemetschek SE-Anleger Experten zufolge am 23.10.2025 werfen.

In der Nemetschek SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,57 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

