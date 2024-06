Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE gewinnt am Freitagvormittag an Boden

Kursverlauf

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Nemetschek SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 92,05 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Nemetschek SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 92,05 EUR zu. Die Nemetschek SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 92,05 EUR aus. Bei 91,45 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 305 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 06.06.2024 markierte das Papier bei 98,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,68 Prozent. Bei 55,52 EUR fiel das Papier am 27.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Verlust von 39,68 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,541 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nemetschek SE 0,480 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 86,13 EUR.

Am 30.04.2024 hat Nemetschek SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,37 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,31 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,44 Prozent auf 223,95 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 204,63 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 31.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE im Jahr 2024 1,63 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

