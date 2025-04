Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Mittwochmittag fester

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Nemetschek SE. Das Papier von Nemetschek SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,7 Prozent auf 108,70 EUR.

Um 11:47 Uhr sprang die Nemetschek SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,7 Prozent auf 108,70 EUR zu. Bei 109,90 EUR erreichte die Nemetschek SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 109,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 16.982 Nemetschek SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 125,50 EUR markierte der Titel am 18.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nemetschek SE-Aktie somit 13,39 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 79,55 EUR. Dieser Wert wurde am 03.05.2024 erreicht. Abschläge von 26,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nemetschek SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,623 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 110,89 EUR für die Nemetschek SE-Aktie.

Am 14.03.2025 legte Nemetschek SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 290,89 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 219,58 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Nemetschek SE rechnen Experten am 06.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Nemetschek SE-Gewinn in Höhe von 1,81 EUR je Aktie aus.

