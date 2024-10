Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE behauptet sich am Nachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Bei der Nemetschek SE-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 101,60 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie bewegte sich um 15:51 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 101,60 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 101,90 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 101,10 EUR. Bei 101,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 16.272 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 17.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 102,70 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,08 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.10.2023 bei 65,66 EUR. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 54,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,528 EUR. Im Vorjahr hatte Nemetschek SE 0,480 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 92,50 EUR an.

Nemetschek SE ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,36 EUR. Im letzten Jahr hatte Nemetschek SE einen Gewinn von 0,28 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 227,69 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 207,51 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 07.11.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nemetschek SE-Aktie in Höhe von 1,54 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

