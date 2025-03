Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Montagnachmittag gesucht

Kurs der Nemetschek SE

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Nemetschek SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 113,90 EUR zu.

Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 113,90 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 115,00 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 112,90 EUR. Zuletzt wechselten 31.108 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (125,50 EUR) erklomm das Papier am 18.02.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,18 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.04.2024 bei 79,30 EUR. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 30,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Nemetschek SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,622 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Nemetschek SE-Aktie im Durchschnitt mit 110,67 EUR.

Am 14.03.2025 äußerte sich Nemetschek SE zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,45 EUR gegenüber 0,41 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 32,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 290,89 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 219,58 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Nemetschek SE dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 30.04.2025 präsentieren. Nemetschek SE dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 06.05.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Nemetschek SE im Jahr 2025 1,82 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Schwacher Handel: TecDAX nachmittags im Minus

Handel in Frankfurt: MDAX fällt am Freitagmittag zurück

Freitagshandel in Frankfurt: Das macht der TecDAX mittags