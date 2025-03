Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Mittwochvormittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 115,30 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 115,30 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie sank bis auf 115,30 EUR. Mit einem Wert von 116,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.771 Nemetschek SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 125,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.02.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,85 Prozent hinzugewinnen. Bei 79,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,628 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die Nemetschek SE-Aktie im Durchschnitt mit 110,67 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nemetschek SE am 14.03.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,45 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,41 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 32,48 Prozent auf 290,89 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 219,58 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 30.04.2025 erwartet. Nemetschek SE dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 06.05.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,82 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

