Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Freitagmittag mit roter Tendenz

Die Nemetschek SE-Aktie musste um 12:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,6 Prozent auf 62,56 EUR. In der Spitze büßte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 62,56 EUR ein. Bei 64,44 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 18.433 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 09.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 116,15 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 46,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 17.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 52,80 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Verlust von 18,48 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nemetschek SE-Aktie bei 71,81 EUR.

Nemetschek SE gewährte am 28.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,87 Prozent auf 203,85 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 165,90 EUR in den Büchern gestanden.

Nemetschek SE wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 27.10.2022 vorlegen. Experten kalkulieren am 26.10.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Nemetschek SE.

Den erwarteten Gewinn je Nemetschek SE-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 1,40 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Nemetschek-Aktie gibt nach: Nemetschek will bereits 2024 Milliardenumsatz erzielen

So stuften die Analysten die Nemetschek SE-Aktie im vergangenen Monat ein

Nemetschek-Aktie verbilligt sich: Nemetschek schlägt Erwartungen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nemetschek SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nemetschek SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nemetschek SE

Bildquellen: Nemetschek Group