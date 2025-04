Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 112,00 EUR abwärts.

Die Nemetschek SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:49 Uhr um 0,3 Prozent auf 112,00 EUR ab. Die Nemetschek SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 111,80 EUR ab. Mit einem Wert von 112,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 16.762 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 125,50 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,05 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 79,55 EUR am 03.05.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Nemetschek SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,622 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 110,89 EUR an.

Am 14.03.2025 äußerte sich Nemetschek SE zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,45 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,41 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 290,89 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 219,58 Mio. EUR umgesetzt.

Die Nemetschek SE-Bilanz für Q1 2025 wird am 30.04.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 06.05.2026.

In der Nemetschek SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,81 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

