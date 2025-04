Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Mittwochvormittag nordwärts

So bewegt sich Nemetschek SE

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Nemetschek SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,0 Prozent auf 115,60 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 3,0 Prozent auf 115,60 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 116,20 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 114,40 EUR. Bisher wurden heute 16.154 Nemetschek SE-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 125,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.02.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,56 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 03.05.2024 Kursverluste bis auf 79,55 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 31,19 Prozent würde die Nemetschek SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,622 EUR. Analysten bewerten die Nemetschek SE-Aktie im Durchschnitt mit 110,89 EUR.

Am 14.03.2025 legte Nemetschek SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 290,89 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 219,58 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 06.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,81 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

