Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag mit Abschlägen

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Nemetschek SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 94,35 EUR ab.

Um 11:43 Uhr fiel die Nemetschek SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 94,35 EUR ab. Das Tagestief markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 94,05 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 94,05 EUR. Der Tagesumsatz der Nemetschek SE-Aktie belief sich zuletzt auf 22.050 Aktien.

Bei einem Wert von 98,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.06.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,08 Prozent. Am 30.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 57,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Verlust von 39,06 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,530 EUR, nach 0,480 EUR im Jahr 2023. Analysten bewerten die Nemetschek SE-Aktie im Durchschnitt mit 89,13 EUR.

Nemetschek SE veröffentlichte am 31.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nemetschek SE ein EPS von 0,28 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 227,69 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 207,51 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Nemetschek SE am 07.11.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 23.10.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,56 EUR je Aktie in den Nemetschek SE-Büchern.

