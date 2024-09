Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Montagvormittag nahe Vortagesniveau

Notierung im Blick

Die Aktie von Nemetschek SE zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Die Nemetschek SE-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 95,15 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie bewegte sich um 09:07 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 95,15 EUR. In der Spitze legte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 95,15 EUR zu. In der Spitze büßte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 94,05 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 94,05 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 455 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 06.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 98,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 3,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 30.09.2023 Kursverluste bis auf 57,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nemetschek SE-Aktie 65,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Nemetschek SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,480 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,530 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 89,13 EUR für die Nemetschek SE-Aktie aus.

Nemetschek SE ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,36 EUR, nach 0,28 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 227,69 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 207,51 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Nemetschek SE wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 23.10.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,56 EUR je Nemetschek SE-Aktie belaufen.

