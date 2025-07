Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag im Aufwind

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Nestlé. Zuletzt stieg die Nestlé-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 79,24 CHF.

Um 11:48 Uhr stieg die Nestlé-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 79,24 CHF. Bei 79,39 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 79,37 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 332.713 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (95,08 CHF) erklomm das Papier am 23.07.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 72,82 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 8,10 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Nestlé-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,05 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,07 CHF belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nestlé-Aktie bei 86,50 CHF.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 24.07.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,37 CHF je Nestlé-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

