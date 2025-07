Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Nachmittag im Minus

Kurs der Nestlé

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nestlé. Das Papier von Nestlé befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,2 Prozent auf 79,03 CHF ab.

Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,2 Prozent auf 79,03 CHF ab. In der Spitze büßte die Nestlé-Aktie bis auf 78,18 CHF ein. Bei 79,37 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 693.380 Nestlé-Aktien.

Bei einem Wert von 95,08 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.07.2024). Gewinne von 20,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,82 CHF. Dieser Wert wurde am 20.12.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 3,05 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,07 CHF je Nestlé-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 86,50 CHF an.

Die Nestlé-Bilanz für Q2 2025 wird am 24.07.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 23.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nestlé einen Gewinn von 4,37 CHF je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Juni 2025: Experten empfehlen Nestlé-Aktie mehrheitlich zum Verkauf

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nestlé-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Nestlé-Aktie etwas tiefer: Bulcke hört zur Generalversammlung 2026 auf