Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Vormittag schwächer

Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 79,19 CHF.

Das Papier von Nestlé gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 79,19 CHF abwärts. Das Tagestief markierte die Nestlé-Aktie bei 79,17 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 79,38 CHF. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 67.318 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 23.07.2024 auf bis zu 95,08 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 16,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 72,82 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.12.2024). Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 8,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Nestlé-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,05 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,07 CHF. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 86,50 CHF an.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 24.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 23.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,37 CHF je Aktie belaufen.

