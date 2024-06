Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Dienstagvormittag im Plus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Nestlé zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Nestlé-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 97,12 CHF.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 97,12 CHF zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nestlé-Aktie bisher bei 97,14 CHF. Bei 96,56 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 197.536 Nestlé-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.06.2023 bei 109,86 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 13,12 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 25.04.2024 Kursverluste bis auf 89,52 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,83 Prozent.

Nestlé-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,16 CHF belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 109,82 CHF.

Nestlé wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 24.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2024 5,00 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

