Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 87,75 CHF zu.

Um 09:06 Uhr wies die Nestlé-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 87,75 CHF nach oben. Bei 87,82 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 87,79 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 59.715 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.06.2024 bei 98,62 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 72,82 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 17,01 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,07 CHF. Im Vorjahr erhielten Nestlé-Aktionäre 3,05 CHF je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 85,30 CHF an.

Nestlé wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 24.07.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 23.07.2026 dürfte Nestlé die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,42 CHF je Nestlé-Aktie.

