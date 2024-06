Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé schiebt sich am Mittwochmittag vor

Nestlé im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Nestlé. Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 98,20 CHF.

Die Nestlé-Aktie konnte um 11:48 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 98,20 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Nestlé-Aktie bei 98,40 CHF. Bei 98,18 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Nestlé-Aktien beläuft sich auf 620.536 Stück.

Bei 109,54 CHF markierte der Titel am 07.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nestlé-Aktie mit einem Kursplus von 11,55 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 89,52 CHF. Dieser Wert wurde am 25.04.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 9,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,16 CHF. Im Vorjahr erhielten Nestlé-Aktionäre 3,00 CHF je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Nestlé-Aktie wird bei 109,82 CHF angegeben.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Nestlé am 25.07.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 24.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Nestlé.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,00 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

