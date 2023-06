Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag freundlich

Aktien in diesem Artikel Nestlé 109,36 EUR

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 109,48 CHF zu. Zwischenzeitlich stieg die Nestlé-Aktie sogar auf 109,48 CHF. Bei 108,54 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Nestlé-Aktien beläuft sich auf 460.237 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 30.07.2022 auf bis zu 118,70 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 103,42 CHF. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 121,83 CHF für die Nestlé-Aktie aus.

Nestlé gewährte am 25.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das vergangene Quartal hat Nestlé mit einem Umsatz von insgesamt 22.238,00 CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.238,00 CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.07.2023 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 25.07.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nestlé einen Gewinn von 4,97 CHF je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

